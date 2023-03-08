«От Вильнюса до границы с Беларусью 20−30 минут». Как КГБ охотится за белорусскими оппозиционерами в Европе — Вячорка 8 марта, 21:06 В 2020 году протесты белорусов были подавлены (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

В европейских столицах за представителями белорусской оппозиции следят сотрудники спецслужб, заявил в интервью Radio NV журналист Франак Вячорка.



Он уверен, что слежку ведет не только КГБ Беларуси, но и российская ФСБ, поскольку деятельность Объединенного переходного комитета и других активистов является угрозой для диктатора Владимира Путина.

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«У нас много кейсов, когда даже в Вильнюсе или Варшаве следили спецслужбы, ходили за ними люди в черных плащах, показывая, что мы всегда за вами следим, мы за вами наблюдаем. От Вильнюса до границы с Беларусью 20−30 минут дороги. И не исключено, что просто подъедет какой-нибудь автомобиль на дипломатических номерах, бросят тебя в багажник, и уже через полчаса ты будешь в лукашенковской Беларуси», — сказал Вячорка.

Оппозиция старается сотрудничать с полицией и в Польше, и в Литве, но все предусмотреть невозможно — активистов пытаются путем обмана или шантажа вытащить из эмиграции в Беларусь, признал собеседник Radio NV.

«У нас было несколько случаев, наших знакомых пытались убедить, что стоит вернуться в Беларусь. Одна девушка завела роман с парнем из Беларуси, он сказал, что у него есть контакты в режиме, он все проверил, ей ничего не угрожает. Так она села в автобус, приехала в Беларусь — и ее задержали на границе», — сообщил журналист, который является советником лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

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Европейские спецслужбы могут противодействовать системной работе КГБ/ФСБ, но когда к людям входят в доверие, лгут и манипулируют ими, защитить коллег сложно, добавил Вячорка.

Летом и осенью 2020 года в Беларуси прошли массовые выступления против диктатора Александра Лукашенко, узурпировавшего власть после президентских выборов. Силовики подавили восстание, что привело к выезду тысяч активистов за рубеж.