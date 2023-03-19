В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить теракт 19 марта, 18:30 В КГБ Беларуси говорят, что убили иностранца, который хотел устроить теракт (Фото:BELTA / Telegram)

В комитете госбезопасности (КГБ) Беларуси сообщили, что убили в Гродно иностранного гражданина, который якобы проник в страну и хотел устроить там террористическую акцию.

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

Гражданство иностранца не уточняется.

«Во время проведения специальных мероприятий по прекращению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью осуществления террористической акции, 19 марта 2023 года в Гродно на ул. Курчатов ликвидирован иностранный гражданин Л.», — говорится в сообщении.

Видео дня

В КГБ Беларуси утверждают, что «ликвидировали» иностранца во время вооруженного сопротивления.

«Указанное лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказывало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ, группа „А“», — говорят белорусские силовики.

В КГБ заявили, что правоохранительные органы проводят неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Отмечается, что гражданские лица и сотрудники силовых структур во время проведения «спецоперации» не пострадали.