В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить теракт
В КГБ Беларуси говорят, что убили иностранца, который хотел устроить теракт (Фото:BELTA / Telegram)
В комитете госбезопасности (КГБ) Беларуси сообщили, что убили в Гродно иностранного гражданина, который якобы проник в страну и хотел устроить там террористическую акцию.
Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.
Гражданство иностранца не уточняется.
«Во время проведения специальных мероприятий по прекращению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью осуществления террористической акции, 19 марта 2023 года в Гродно на ул. Курчатов ликвидирован иностранный гражданин Л.», — говорится в сообщении.
В КГБ Беларуси утверждают, что «ликвидировали» иностранца во время вооруженного сопротивления.
«Указанное лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказывало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ, группа „А“», — говорят белорусские силовики.
В КГБ заявили, что правоохранительные органы проводят неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Отмечается, что гражданские лица и сотрудники силовых структур во время проведения «спецоперации» не пострадали.