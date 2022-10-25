Владелец KFC продает бизнес в РФ и окончательно уходит из страны-агрессора 25 октября, 03:23 Рестораны KFC закрылись в РФ в марте (Фото:Apocalypto321)

Компания Yum! Brands, которая владеет сетью ресторанов быстрого питания KFC окончательно уходит из РФ и продает свой бизнес.

Об этом сообщает Bloomberg.



Бизнес компании будет продан Smart Service Ltd., которой управляет один из существующих в РФ франчайзингов KFC.



Отмечается, что новый владелец должен будет проводить ребрендинг ресторанов и сохранить сотрудников.

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В компании Yum! Brands сообщили, что после сделки прекратят свое корпоративное присутствие в России.

По данным проекта Leave Russia, с момента российского вторжения из России ушли уже более 1200 компаний, еще около 500 приостановили инвестиции. Это платежные системы Visa и Mastercard, производители самолетов Boeing и Airbus, автомобильные гиганты, сеть ресторанов McDonald’s, кафе Starbucks и даже производители продуктов питания, потерявшие из-за этого миллиарды долларов. Однако в демократическом мире ценность человека и его жизнь весят больше, чем доходы, которые можно получить в стране, совершающей жесткую агрессию и убивает украинцев.

