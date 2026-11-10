Пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария во время своего первого пресс-брифинга в Белом доме в Вашингтоне (округ Колумбия, США), 13 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария , которая была уволена после пяти дней на посту, вновь пытается занять эту должность.

Об этом пишет газета New York Post (NYP) со ссылкой на анонимные источники, указанные как из окружения президента США Дональда Трампа.

Утверждается, что Захария пытается «очаровать» американского лидера и нового главу его администрации Стивена Миллера, чтобы добиться второго шанса.

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По словам источника, Захария заявила о желании помочь вести трансляцию выборов на канале Right Side Broadcasting Network (RSBN) во вторник 3 ноября, рассчитывая, что Трамп заметит ее работу и придет к выводу, что она подходит для прежней должности.

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«Она сказала это вслух. Это абсурд. По-настоящему неловко», — приводит издание слова своего собеседника.

Человек, который разговаривал с Захарией на днях, уточнил, что впоследствии она заявила, что она пошутила о том, будто ее появление на RSBN поспособствует возвращению на пост пресс-секретаря.

Впрочем, пишет NYP, другие источники отмечают, что Кэти Захария снова появляется в программах, которые смотрел бы Трамп.

Кроме того, в минувшие выходные ее видели на курорте Трампа Мар-а-Лаго. Газета отмечает, что президент США готовился к новым кадровым решениям после замены главы аппарата Белого дома, что стало первой крупной перестановкой после поражения республиканцев на выборах. Поскольку должность пресс-секретаря оставалась вакантной, Захарию видели на террасе клуба в Палм-Бич, где она пыталась привлечь внимание Трампа.

Впрочем, по словам собеседника издания, «у нее нет ни единого шанса» на возвращение, «Трамп считает ее посмешищем».

В то же время источник, близкий к Захарии, сообщил, что по ее утверждению она не заинтересована в возвращении на должность пресс-секретаря Белого дома и «сосредоточена на защите свободы слова и поддержке приоритетов президента иными способами».

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Президент Дональд Трамп объявил о назначении Захарии пресс-секретарем Белого дома на смену Кэролайн Левитт, покинувшей должность в августе, 9 октября. Всего пять дней спустя она была уволена.

Свой первый и единственный пресс-брифинг в Белом доме Кэти Захария провела 13 октября. Он продлился 14 минут и завершился досрочно, а она ответила только на три вопроса.

Захария ранее утверждала, что до прихода в политику работала в юридической сфере, а сам президент Трамп представлял ее как адвоката.

Однако, как сообщала медиакорпорация BBC, согласно законам США, одного лишь диплома об окончании юридического факультета недостаточно для работы адвокатом: выпускники должны сдать соответствующий экзамен и получить разрешение на практику в конкретном штате.

Во время пресс-брифинга 13 октября журналист спросил Захарию, в каком штате она сдала экзамен для получения адвокатской лицензии. В присутствии президента Трампа она ответила: «Когда я переехала в Китай». Позднее в письменном комментарии для прессы Захария заявила, что «работала в сфере международного транзакционного права» и «обладала всеми необходимыми квалификациями».

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15 октября в интервью телеканалу Fox News Закария подтвердила, что не сдала необходимый экзамен. Во время беседы в программе Hannity ведущий прямо спросил ее, действительно ли она провалила экзамен на получение лицензии. Захария ответила утвердительно. На уточняющий вопрос о том, пыталась ли она пересдать его, пресс-секретарь сказала: «Нет, не пыталась».