Пресс-секретарь Белого дома Левитт похвасталась перепиской с журналистом HuffPost и грубой «шуткой» о его матери
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 20 октября сделала достоянием общественности скриншот переписки с журналистом издания The Huffington Post Ширишем В. Дате (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 20 октября сделала достоянием общественности скриншот своей скандальнойпереписки с журналистом издания The Huffington Post Шириша В. Дате.
Скриншот Левитт выложила 20 октября на своей странице в Х — и из него четко видно, что она решила ответить на его вопрос вульгарной «шуткой» в адрес матери журналиста.
«Мне смешно, что ты действительно считаешь себя журналистом. Ты крайне левый писака, которого никто не воспринимает всерьез, включая твоих коллег из СМИ, просто они не говорят тебе этого в лицо. Перестаньте присылать мне свои неискренние, предвзятые и бредовые вопросы», — написала пресс-секретарь Белого дома.
Кэролайн Левитт 17 октября странно отреагировала на вопрос о том, почему ожидаемая встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится именно в Будапеште.
На вопрос журналиста HuffPost Шириша Дате о том, кто выбрал для саммита столицу Венгрии, она ответила: «Твоя мать».
Более того, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг через минуту аналогично ответил: «Твоя мать».
В издании HuffPost позже заявили, что его корреспонденты продолжат задавать вопросы представителям администрации президента Дональда Трампа.
В издании сыронизировали, что «смущены» инцидентом и «боится в дальнейшем обострять ситуацию другими детскими фразами-дражнилами или чем-то подобным».