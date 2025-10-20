Пресс-секретарь Белого дома Левитт похвасталась перепиской с журналистом HuffPost и грубой «шуткой» о его матери

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 20 октября сделала достоянием общественности скриншот своей скандальнойпереписки с журналистом издания The Huffington Post Шириша В. Дате.

Скриншот Левитт выложила 20 октября на своей странице в Х — и из него четко видно, что она решила ответить на его вопрос вульгарной «шуткой» в адрес матери журналиста.

Реклама

«Мне смешно, что ты действительно считаешь себя журналистом. Ты крайне левый писака, которого никто не воспринимает всерьез, включая твоих коллег из СМИ, просто они не говорят тебе этого в лицо. Перестаньте присылать мне свои неискренние, предвзятые и бредовые вопросы», — написала пресс-секретарь Белого дома.

На скриншоте также виден вопрос журналиста, который интересовался, кто выбрал Будапешт местом саммита Трампа и Путина. Он напомнил, что в 1994 году Россия подписала Будапештский меморандум, в котором обещала не нападать на Украину в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Дате спросил, «неужели он [Дональд Трамп] не видит, почему Украина может быть против такого выбора места?»

For context, S.V. Dáte of the Huffington Post is not a journalist interested in the facts. He is a left-wing hack who has consistently attacked President Trump for years and constantly bombards my phone with Democrat talking points.



Just take a look at @svdate’s feed, it reads… https://t.co/NxWn2mdUsa pic.twitter.com/v7owI5N4us — Karoline Leavitt (@PressSec) October 20, 2025

Кэролайн Левитт 17 октября странно отреагировала на вопрос о том, почему ожидаемая встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится именно в Будапеште.

На вопрос журналиста HuffPost Шириша Дате о том, кто выбрал для саммита столицу Венгрии, она ответила: «Твоя мать».

Более того, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг через минуту аналогично ответил: «Твоя мать».

В издании HuffPost позже заявили, что его корреспонденты продолжат задавать вопросы представителям администрации президента Дональда Трампа.

В издании сыронизировали, что «смущены» инцидентом и «боится в дальнейшем обострять ситуацию другими детскими фразами-дражнилами или чем-то подобным».