Издание HuffPost ответило пресс-секретарю Белого дома Левитт после ее грубого ответа их журналисту

Издание HuffPost отреагировало на инцидент, когда пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт грубо ответила на вопрос одного из их журналистов.

Редакция заявила, что они продолжат задавать вопросы представителям администрации президента Трампа, «особенно те, на которые они не хотят отвечать».

Издание иронично ответило, что «опустошено» инцидентом и «боится в дальнейшем задавать любые вопросы, не то что обострять ситуацию фразами вроде „Я резинка, ты клей“ или чем-то подобным».

«Я ластик, ты клей» является детским выражением, означающим «все, что ты скажешь, вернется к тебе».

Однако, добавляют журналисты, «школьные насмешки нас не остановят», и призвали поддержать их в дальнейшей работе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга 17 октября странно отреагировала на вопрос о том, почему ожидаемая встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится именно в Будапеште.

HuffPost сообщал, что на вопрос журналиста о том, кто выбрал для саммита столицу Венгрии, Левитт ответила: «Твоя мать выбрала».

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг через минуту добавил: «Твоя мать».

Журналист HuffPost также спросил Левитт, считает ли она свой ответ смешным.

«Мне смешно, что вы на самом деле считаете себя журналистом. Вы — крайний левый халтурщик, которого никто не воспринимает всерьез, включая ваших коллег из СМИ, просто они не говорят вам этого в лицо. Прекратите задавать мне свои неискренние, предвзятые и бессмысленные вопросы», — заявила пресс-секретарь.