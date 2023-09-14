Расследователи Bellingcat опровергли утверждения американского неонациста Маклеллана о том, что он воевал в Мариуполе 14 сентября, 01:42 Кент Маклеллан с фейковым удостоверением Азова, август 2022 года (Фото:via bellingcat.com)

Расследователи Bellingcat разоблачили американского неонациста Кента Маклеллана, который утверждал, что участвовал в отражении полномасштабной российской агрессии в Украине.

Как сказано в расследовании Bellingcat, судя по судебным документам, Маклеллан (известный под псевдонимом Boneface) находился во Флориде в то время, когда он, по его утверждению, участвовал битве за Мариуполь вместе с защитниками из Азова. Документы также показывают, что он был обязан находиться во Флориде в 2014 и 2015 годах, когда, по словам Маклеллана, он посещал Украину и воевал вместе с Правым сектором и Азовом. Департамент исправительных учреждений Флориды подтвердил Bellingcat, что в это время за ним велось наблюдение и ему не выдавали разрешение на выезд за границу.



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Расследователи делают вывод, что нарушение условий условно-досрочного освобождения Маклелланом маловероятно и, судя по сообщениям в Facebook и на неонацистских форумах, а также тюремным записям, он постоянно живет во Флориде с 2014 года до настоящего времени.



Как отмечает Bellingcat, Маклеллан в последние годы рассказывал о своих «подвигах» в Украине, и его историю тиражировали российские пропагандисты, которые также утверждали, что он получил украинское гражданство. Заявления Маклеллана также использовали американские ультраправые политики и известная сторонница теорий заговора Лора Лумер, чтобы критиковать администрацию президента США Джо Байдена за поддержку Украины.

Авторы расследования, в частности, установили, что Маклеллан 22 апреля 2022 года находился на слушаниях в суде по делу о нанесении побоев, а не в Мариуполе, как он утверждает. Bellingcat также пишет, что в судебных документах американец указывает, что у него нет ни доходов, ни сбережений, ни пособий, что означает, что он не мог бы позволить себе многократные перелеты в Украину и обратно, которые, по его версии, совершал в 2022 году.

В 2012 году Маклеллан признал свою вину по делу об участии в военизированной подготовке, связанной с белой супремасистской группировкой American Front (Американский фронт), и получил четыре года испытательного срока. Ему также было запрещено покидать США. Испытательный срок отменили осенью 2016 года, что означает, что Маклеллан до этого не мог без разрешения выезжать из страны, сказано в тексте расследования. Американец в интервью в августе 2023 года утверждал, что его испытательный срок закончился на два года раньше и он впервые приехал в Украину в 2014 году.

В расследовании также сказано, что в 2016 году Маклеллан использовал флоридские IP-адреса для регистрации и публикаций на неонацистском форуме, а также писал другим пользователям свой номер телефона с кодом центральной Флориды. Кроме того, во время допроса в 2017 году, когда Маклеллан рассказывал о своих связях с ультраправыми группами, он не упоминал ничего, связанного с Украиной.

Журналисты Bellingcat также пришли к выводу, что «удостоверение» бойца Азова, которое Маклеллан показывал на камеру в августе 2022 года, фейковое — оно отличается от подлинных удостоверений, слово «лейтенант» написано с ошибкой («лейтенан»). Также «удостоверение» содержит бессмысленный набор букв «Мшипеллан».

Пользователи соцсетей ранее разоблачили фото и видео «из Украины», которые публиковал Маклеллан.

Во время разговора с корреспондентом Bellingcat Маклеллан продолжал утверждать, что был в Украине и воевал вместе с Правым сектором и Азовом, несмотря на выводы журналистов. Он отправил журналистам видео, утверждая, что это он стреляет на нем из РПГ. Расследователи установили, что это видео в конце февраля 2022 года публиковал в Instagram украинский солдат, оно снято в Калиновке Киевской области. На просьбу журналистов сказать, где снято видео, Маклеллан ответил «шоссе 27» — трассы с таким номером находятся в Одесской, Черниговской областях и в Крыму, но не рядом с Калиновкой.

Bellingcat также спросил Маклеллана, может ли кто-то из Правого сектора или Азова подтвердить его утверждения. Он сослался на два анонимных Telegram-аккаунта, а потом сказал, что за него может поручиться «известный ветеран Азова», раненый во время осады Мариуполя, но не смог предоставить прямую контактную информацию.