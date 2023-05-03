Рейтинг 45%, и это серьезно. Кто такой Кемаль Кылычдароглу, который может 14 мая победить Эрдогана на президентских выборах в Турции 3 мая, 06:45 NV Премиум Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу выступает перед своими сторонниками в Измире, 30 апреля 2023 года (Фото:Alp Eren Kaya / Republican People’s Party / Handout via REUTERS)

В преддверии выборов в Турции президент Реджеп Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу имеют одинаково высокие рейтинги. NV с помощью экспертов разобрался, что Кылычдароглу обещает согражданам и какую позицию занимает по войне в Украине.

Совсем скоро — 14 мая, в Турции состоятся президентские и парламентские выборы. Серьезную конкуренцию действующему президенту Реджепу Эрдогану, который управляет страной последние 20 лет, составит Кемаль Кылычдароглу, кандидат от объединенной оппозиции и глава крупнейшей оппозиционной партии. По данным опросов, в первом туре они оба могут получить около 45% голосов.

Видео дня

Против нынешнего лидера Турции играет сложная экономическая ситуация: в последние годы уровень жизни большей части 85-миллионного населения страны ухудшился из-за подорожания продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости. Сейчас здесь фиксируют один из самых высоких в мире уровень инфляции. Согласно официальным данным, он превышает 51%, а по оценкам независимых экспертов составляет 112%.

«У нас настоящий экономический кризис, и в Турции все знают, что этот кризис является результатом политических и экономических решений Эрдогана», — комментирует NV Байрам Балси, директор Французского института анатолийских исследований в Стамбуле, научный сотрудник центра международных исследований в парижском университете Sciences Po.