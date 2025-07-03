Экс-кандидата в президенты Румынии Джорджеску будут судить за пропаганду фашизма

Акция в поддержку Келина Джорджеску в Бухаресте, январь 2025 года (Фото: Inquam Photos/George Calin via REUTERS)

Бывшего кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску обвиняют в пропаганде культа лиц, виновных в совершении геноцида и военных преступлений, а также фашизма, легионерских, расистских и ксенофобских идей.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Румынии. Там не указали имя обвиняемого. В то же время румынская служба Радио Свободы сообщила, что речь идет о Джорджеску.

Как отметили в Генеральной прокуратуре Румынии, с 16 июня 2020 года до 16 мая 2025 года, через разные промежутки времени, политик публично пропагандировал «массовую мобилизацию нации для создания нового человека под покровом православного христианского мистицизма», а также «необходимость появления харизматичного и авторитетного лидера, способного запустить этот процесс в действие».

Кроме этого, как отметили в прокуратуре, Джорджеску:

прославлял историческое прошлое в противовес настоящему, когда достоинство « национального сообщества» якобы ущемляется « внешними субъектами», пропагандировал популистский ультранационализм, основанный на христианском мистицизме,

восхвалял фельдмаршала Иона Антонеску , представлял его, как национального героя и подражал его поведению.

Как пишет Радио Свобода, Джорджеску грозит три года лишения свободы и лишение некоторых прав. Максимальный срок наказания могут увеличить еще на три года. Политика задержали 26 февраля.



Первый тур выборов после обмены результатов голосования состоялся 4 мая, а второй — 18 мая 2025 года. Победу на выборах в итоге одержал 55-летний Никушор Дан — проевропейский политик-центрист, бывший мэр Бухареста и сторонник помощи Украине. Он во втором туре обошел пророссийского кандидата Джордже Симиона с результатом 53,6% против 46,4%.

24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Согласно подсчетам 100% голосов, во второй тур вышли пророссийский политик Келин Джорджеску, который получил 22,94% голосов, и проевропейский кандидат Елена Ласкони, которая получила 19,17%.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку занял третье место с 19,14%. 25 ноября он подал в отставку с должности председателя Социал-демократической партии. Экзитполы предсказывали первое место Чолаку, второе — Ласкони, а Джорджеску — третье.

28 ноября 2024 года Конституционный суд Румынии принял решение пересчитать все бюллетени с первого тура президентских выборов.

Затем Совет нацбезопасности Румынии обвинил Россию в масштабной кампании, направленной на помощь Джорджеску.

5 декабря 2024 года президент Румынии Клаус Йоханнис согласился рассекретить документы по предвыборной кампании пророссийского кандидата Келина Джорджеску. Сообщалось, что документы подтверждают агрессивную рекламную кампанию, проведенную в обход избирательного законодательства Румынии.

6 декабря Конституционный суд Румынии принял решение об отмене результатов первого тура президентских выборов.