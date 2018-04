Кейт Миддлтон и принц Уильям показали публике новорожденного сына - фото

В понедельник, 23 апреля, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям со своим новорожденным сыном покинули больницу Святой Марии в Лондоне и отправились домой.

Герцогиню и ее сына выписали из больницы спустя несколько часов после родов.

The Duke and Duchess of Cambridge show off new son outside London hospital https://t.co/lGZ2YAK7um #royalbaby pic.twitter.com/RpcFMzIFNr