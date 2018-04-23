Кейт Миддлтон и принц Уильям показали публике новорожденного сына - фото

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Кейт Миддлтон и принц Уильям показали общественности новорожденного сына

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали общественности новорожденного сына

В понедельник, 23 апреля, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям со своим новорожденным сыном покинули больницу Святой Марии в Лондоне и отправились домой.

Герцогиню и ее сына выписали из больницы спустя несколько часов после родов.

Кейт и Уильям вышли для протокольной съемки на крыльцо больницы вместе с младенцем, завернутым в белое одеяльце. Спустя несколько минут они вернулись в больницу, а затем вышли с младенцем в автолюльке и сели в машину.

Напомним, что 23 апреля британский принц Уильям и его жена герцогиня Кейт стали родителями в третий раз - у пары родился мальчик.

Старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцу Джорджу уже четыре года, а его младшей сестре Шарлотте – два.

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