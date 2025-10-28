Казни в вооруженных силах страны-агрессора России приобретают массовый характер, а пытки стали еще более изощренными, с вояками оккупационной армии расправляются без суда и следствия их же сослуживцы и командиры.

Об этом пишет российское издание Вёрстка, основываясь на рассказах российских оккупантов и массиве жалоб из главной военной прокуратуры РФ.

В публикации отмечается, что о незаконных расправах в рядах российской армии военные рассказывали с первого года полномасштабного военного вторжения в Украину.

«К 2025 году казни и пытки в армии стали изощреннее, а приводят к ним все чаще личная вражда военных с командирами и отказ платить оброк начальству», — констатируют авторы материала.

Российских командиров и военных, которые практикуют казни, называют «обнулителями», а сам факт такой расправы — «обнулением». При этом «обнулить» оккупанта могут, как за высказанное недовольство, так и за жалобы родным или в прокуратуру. Но главная причина «обнуления» —отказ платить. Российские командиры, в частности, требуют взятки и занимаются поборами.

По словам оккупантов, с которыми пообщались журналисты, популярный способ «обнуления» — отправка в «мясной штурм» часто без оружия и снаряжения. Такой вид избавления от неугодных вояк распространен во многих подразделениях Минобороны РФ, констатируют авторы статьи.

В случае отказа от участия в штурме смерть настигнет оккупанта в своих же окопах. Как рассказал журналистам один из захватчиков, в его подразделении у командира «для обнуления был специально обученный человек», который расстреливал из автомата в упор.

Как рассказал Вёрстке один из собеседников, в 2023 году снайперы командира его батальона убили двадцать его сослуживцев, а в 2024 — 40.

В некоторых подразделениях вместо загрядотрядов и снайперов «проштрафившихся» ликвидируют дронами. В частности, операторам БпЛА приказывают сбрасывать на сослуживцев гранаты.

«Пытки в ямах и подвалах военные тоже относят к обнулениям — потому что чаще всего они заканчиваются смертью», — отмечает Вёрстка.

Тела «обнуленных» вояк РФ выбрасывают в реки, закапывают в лесополосах, выбрасывают на поле боя, выпуская по ним очередь из автомата. Их оформляют без вести пропавшими или СОЧ — самовольно оставившими часть.

Еще один способ ликвидации — отправление на штурм с гранатой внутри бронежилета без чеки.

«Отправляют на позиции. Если упадешь, или в тебя попадают, или любое резкое движение — взрыв», — рассказал журналистам один из российских оккупантов.

Авторы статьи нашли данные более чем о 100 «обнулителях» в рядах оккупационной армии РФ. Почти все они командиры — от командира взвода до командиров батальонов и даже дивизий. Средний возраст — около 40 лет.

По словам собеседника Вёрстка, с начала полномасштабной войны против Украины в главную военную прокуратуру РФ поступило более 12 тысяч жалоб, связанных с расправами над военными. Однако на расследование таких дел действует негласный запрет.

