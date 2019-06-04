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«Казненные» в КНДР чиновники находятся в тюрьмах — CNN

4 июня, 09:42
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«Казненные» в КНДР чиновники находятся в тюрьмах — CNN - фото

Athit Perawongmetha/Reuters

Все дипломаты живы

«Казненные» северокорейские дипломаты живы, но находятся в тюрьмах, пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, спецпредставитель КНДР по США Ким Хек Чхоль находится за решеткой. Также в тюрьме находится и переводчик лидера КНДР Ким Чен Ына. Следствие пытается выяснить их роль в провале переговоров с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме.

Также сообщается, что Ким Ен Чхоля, который накануне сопровождал северокорейского лидера на концерте, практически полностью лишили власти.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти КНДР казнили спецпредставителя страны по США Ким Ен Чхоля и еще четырех дипломатов после провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме.

3 июня «казненный» Ким Ен Чхоль сопровождал лидера КНДР Ким Чен Ына на концерте жен офицеров Корейской народной армии.

Теги:   Дипломатия Тюрьма КНДР

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