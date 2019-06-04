«Казненные» в КНДР чиновники находятся в тюрьмах — CNN 4 июня, 09:42 Цей матеріал також доступний українською Athit Perawongmetha/Reuters Все дипломаты живы Athit Perawongmetha/Reuters

«Казненные» северокорейские дипломаты живы, но находятся в тюрьмах, пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, спецпредставитель КНДР по США Ким Хек Чхоль находится за решеткой. Также в тюрьме находится и переводчик лидера КНДР Ким Чен Ына. Следствие пытается выяснить их роль в провале переговоров с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме.

Также сообщается, что Ким Ен Чхоля, который накануне сопровождал северокорейского лидера на концерте, практически полностью лишили власти.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти КНДР казнили спецпредставителя страны по США Ким Ен Чхоля и еще четырех дипломатов после провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме.

3 июня «казненный» Ким Ен Чхоль сопровождал лидера КНДР Ким Чен Ына на концерте жен офицеров Корейской народной армии.

