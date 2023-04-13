Казнь пленного ВСУ: провоенное сообщество РФ прославляет зверства, в России укоренилась внутренняя ксенофобия, которая «переживет» войну — ISW 13 апреля, 09:03 В Москве люди проходят мимо плаката, прославляющего оккупационную армию РФ (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Жестокое видео казни украинского пленного вызвало в российском провоенном сообществе новую волну прославления подобных бесчеловечных зверств.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 12 апреля.

Российское националистическое сообщество продолжает прославлять зверства и выступать за более широкое применение жестокости, констатируют аналитики ISW, комментируя реакцию российских «военкоров» на резонансные кадры, где российский солдат обезглавливает украинского военнопленного. Провоенный Telegram-канал, связанный с ЧВК Вагнера, попытался оправдать обезглавливание, утверждая, что якобы обе стороны участвуют в жестоких действиях. Автор поста также предположил, что этот случай обезглавливания не был последней насильственной казнью и заявил, что обвинять в жестокости во время войны — это якобы «все равно, что штрафовать за превышение скорости на автомобильных гонках». Именно это утверждение уже было использовано при обсуждении двух предыдущих видео казней, распространенных российскими Телеграм-каналами, в частности близкими к «вагнеровцам». Использование войсками РФ такой жестокой тактики и ее поддержка в российском информационном пространстве дополнительно «подрывает профессионализм и дисциплину в российской армии», считают в ISW.

Видео дня

Кремлевская кампания «русификации» в Украине возвращается в Россию, где теперь лишь усиливаются откровенно националистические голоса и идеологии. Эксперты ISW напоминают, что Россия ведет кампанию умышленной русификации в Украине, которая направлена на уничтожение украинской идентичности с помощью многих военных, социальных, экономических, правовых, бюрократических и административных инструментов. Идеология, лежащая в основе такой русификации, в то же время формирует основу риторики провоенного информационного пространства в РФ, где милитаризм часто сочетается со стойким российским национализмом и ощутимой ксенофобией, направленной как на Украину и украинскую идентичность, так и на внутренние меньшинства в самой России.

ISW приводит несколько недавних примеров ксенофобии и расизма по отношению к этническим меньшинствам, которые являются внутренним отражением русификации:

Несколько российских военкоров и комментаторов подвергли критике мигрантов из Центральной Азии и других меньшинств за якобы неспособность интегрироваться в российское общество после того, как в росСМИ появилась новость об убийстве 17-летней российской студентки группой таджикских мигрантов.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил мигрантов в дестабилизации России из-за якобы « импорта терроризма и экстремистских идеологий» и подчеркнул роль миграционной политики в обеспечении общественного порядка в РФ.

импорта терроризма и экстремистских идеологий» и подчеркнул роль миграционной политики в обеспечении общественного порядка в РФ. Бывший российский офицер, военный преступник и ярый националист Игорь Гиркин остро раскритиковал решение властей Тувинской республики вернуть коренные тувинские названия 104 административно-территориальным единицам.

12 апреля в соцсетях появились кадры, показывающие группу российских мужчин, отдающих нацистское приветствие и проходящих мимо административных зданий в Уфе ( Башкортостан) выкрикивая лозунг « Россия для русских».

«Война в Украине подстегнула наиболее злобные голоса информационного пространства РФ в том, чтобы консолидировать их идеологию и спроектировать ее как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой России. Эта динамика, скорее всего, будет усиливаться, пока будет продолжаться война, и переживет вторжение России в Украину, пронизывая внутреннее пространство России на грядущие долгие годы», — прогнозируют эксперты ISW.

По иронии, такой процесс «внутренней русификации» в РФ продолжает возлагать бремя войны на сообщества, которые наиболее маргинализируются в российском обществе. Ранее Бастрыкин призвал специально вербовать мигрантов из Средней Азии и Кавказа, получивших российское гражданство, поскольку у них есть «конституционный долг защищать страну, которая их приняла». Известны также другие случаи, когда российские чиновники намеренно направляют мобилизационные усилия на сообщества мигрантов и этнических меньшинств, напоминает ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

российские войска провели ограниченные атаки вблизи Кременной;



войска РФ продолжают атаки в районе Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк ( ISW считает, что российские войска контролируют 76,5% территории Бахмута; аналитики также сообщают о подтвержденных геолокацией кадрах, свидетельствующих, что российские войска продвинулись вблизи Новобахмутовки ( 10 км севернее Авдеевки) и пересекли трассу N20 Донецк-Краматорск-Славянск);

ISW считает, что российские войска контролируют 76,5% территории Бахмута; аналитики также сообщают о подтвержденных геолокацией кадрах, свидетельствующих, что оккупанты продолжают возводить оборону в оккупированных районах Запорожской области и в Крыму;

чиновники РФ продолжают продвигать закон, направленный на повышение эффективности выдачи повесток и борьбу с российскими уклоняющимися;

центр Украинское сопротивление обнародовал отчет о масштабах незаконной депортации украинских детей из Донбасса в Российскую Федерацию.

Карты боевых действий: бои за Бахмут, на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW