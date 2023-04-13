Казнь украинского пленного: Пригожин выгораживает своих наемников, а Генпрокуратура РФ якобы займется проверкой 13 апреля, 16:06 Евгений Пригожин (Фото:charter97.org)

Хозяин кремлевской ЧВК Вагнера, олигарх Евгений Пригожин отрицает, что жестокое убийство украинского военнопленного на видео совершают «вагнеровцы».

Накануне основатель российского правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что говорил со сбежавшим за границу бывшим командиром «вагнеровцев» Андреем Медведевым, и тот «однозначно опознал» на видео «коллег» — «по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рациям».



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В Gulagu.net позже сообщили, что, по словам нескольких их собеседников из ЧВК Вагнера, эта и другие казни «были санкционированы Дмитрием Уткиным с целью озлобления ВСУ… и создания таких условий, при которых россиянам будет страшно сдаваться в плен».

Пресс-служба Пригожина опубликовала в Telegram его аудиокомментарий, в котором олигарх оскорбляет Осечкина и Медведева, утверждает, что последний «пробыл два дня в ЧВК Вагнер» и не может никого «идентифицировать».



«Я уже говорил о том, что на видео никаким образом не идентифицируется ни ЧВК Вагнер, ни место Бахмут… Чушь абсолютно полная. Действительности она [информация] не соответствует», — утверждает Пригожин.

Генпрокуратура страны-агрессора в Telegram заявила, что «инициировала проверку» видео для «оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения», а также «поставила на контроль» ход и результаты «проверки».

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование.



Заместительница министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий по поводу личности погибшего.



Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян. Мировые политики и деятели, среди которых генсек ООН Антониу Гутерриш, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, признали, что их ужаснуло видео очередных зверств россиян, и осудили преступление.



13 апреля украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Главное управление разведки предварительно знает, кто и где казнил украинского военного на видео.