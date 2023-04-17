«Максимальная жесть». В иранском Корпусе стражей исламской революции шокированы казнью пленного россиянами — военный эксперт

17 апреля, 16:38
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В Иране шокированы военными преступлениями России, рассказал Игаль Левин (Фото:Morteza Nikoubazl/Reuters)

В Иране шокированы военными преступлениями России, рассказал Игаль Левин (Фото:Morteza Nikoubazl/Reuters)

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в эфире Radio NV заявил, что в иранском Корпусе стражей исламской революции шокированы казнью украинского пленного россиянами, видео которой недавно появилось в Сети.

«Я мониторю с учетом профессии КСИРовцев — иранский Корпус стражей исламской революции. Они в шоке. В закрытых каналах друг с другом обсуждают, говорят "так такфиристы делают", имея в виду, что так ИГИЛовцы делают, потому что Иран тоже воюет с ИГИЛ. Да, Иран – враг для Израиля, это мои враги, конечно же, как израильского офицера. Я могу многое рассказать об иранцах, но не могу сказать, чтобы они на камеры отрезали головы», — сказал Левин Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=X8gyl_342qM

Военный эксперт отметил, что сравнение министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Чехии Петром Павелом казни украинского военнопленного с преступлениями ИГИЛ «не просто дипломатическое» и «это действительно максимальная жесть».

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11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование.

Это не единственное подобное свидетельство, появившееся за последние дни.

В российских соцсетях 10 апреля опубликовали кадры, на которых видны останки головы якобы украинского военнослужащего: череп насажен на кол на неустановленной территории, предположительно в Бахмуте, рядом с ним боевики поставили косу. Аналитики ISW также указывают, что пользователи соцсетей уже напомнили о подобных случаях насаживания черепов на колы в Попасной Луганской области, где весной-летом 2022 года действовали «вагнеровцы».

Также CNN сообщал о еще одном видео, которое появилось в российских Телеграм-каналах 8 апреля (американский телеканал не предоставляет соответствующую ссылку). Его, вероятно, сняли российские наемники из ЧВК Вагнера — и, судя по всему, недавно предполагают журналисты. На кадрах видны обезглавленные тела двух украинских военных, лежащих на земле возле уничтоженной военной машины. Им также, вероятно, отрубили руки.

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Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, после появления видео с казнью украинского пленного в очередной раз призвал выгнать Россию из ООН и сравнил оккупационную армию с боевиками ИГИЛ.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Иран Пленные ИГИЛ Андрей Левин Пленный Военное преступление Военнопленные Военные преступления Военные преступления РФ радио NV

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