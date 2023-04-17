«Максимальная жесть». В иранском Корпусе стражей исламской революции шокированы казнью пленного россиянами — военный эксперт 17 апреля, 16:38 В Иране шокированы военными преступлениями России, рассказал Игаль Левин (Фото:Morteza Nikoubazl/Reuters)

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в эфире Radio NV заявил, что в иранском Корпусе стражей исламской революции шокированы казнью украинского пленного россиянами, видео которой недавно появилось в Сети.

«Я мониторю с учетом профессии КСИРовцев — иранский Корпус стражей исламской революции. Они в шоке. В закрытых каналах друг с другом обсуждают, говорят "так такфиристы делают", имея в виду, что так ИГИЛовцы делают, потому что Иран тоже воюет с ИГИЛ. Да, Иран – враг для Израиля, это мои враги, конечно же, как израильского офицера. Я могу многое рассказать об иранцах, но не могу сказать, чтобы они на камеры отрезали головы», — сказал Левин Radio NV.

Видео дня

Военный эксперт отметил, что сравнение министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Чехии Петром Павелом казни украинского военнопленного с преступлениями ИГИЛ «не просто дипломатическое» и «это действительно максимальная жесть».

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование.

Это не единственное подобное свидетельство, появившееся за последние дни.

В российских соцсетях 10 апреля опубликовали кадры, на которых видны останки головы якобы украинского военнослужащего: череп насажен на кол на неустановленной территории, предположительно в Бахмуте, рядом с ним боевики поставили косу. Аналитики ISW также указывают, что пользователи соцсетей уже напомнили о подобных случаях насаживания черепов на колы в Попасной Луганской области, где весной-летом 2022 года действовали «вагнеровцы».

Также CNN сообщал о еще одном видео, которое появилось в российских Телеграм-каналах 8 апреля (американский телеканал не предоставляет соответствующую ссылку). Его, вероятно, сняли российские наемники из ЧВК Вагнера — и, судя по всему, недавно предполагают журналисты. На кадрах видны обезглавленные тела двух украинских военных, лежащих на земле возле уничтоженной военной машины. Им также, вероятно, отрубили руки.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, после появления видео с казнью украинского пленного в очередной раз призвал выгнать Россию из ООН и сравнил оккупационную армию с боевиками ИГИЛ.

