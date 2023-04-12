«Дело чести». Данилов уверен, что спецорганы найдут палачей украинского военного 12 апреля, 20:59 Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что россияне, обезглавившие украинского военнослужащего и снявшие это на видео, будут найдены.

В эфире телемарафона Данилова спросили, «отрезвит» ли это видео западных партнеров Украины и поймут ли они, что трибунал для российских военных преступников нужен «не через полгода, а завтра».

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«Ну, не завтра, а это нужно было делать вчера <…> Наши спецорганы четко понимают, что им нужно в таком случае делать. Более того, для них это дело чести — найти этих людей. Я более чем уверен, что это обязательно будет сделано, потому что это простить нельзя», — сказал Данилов.

11 апреля в российских провоенных Telegram-каналах появилось видео, как оккупанты теряют украинского военного, отрезая ему голову ножом. Есть вероятность, что к моменту казни пленник был жив и в сознании.

СБУ начала досудебное расследование этого военного преступления.

Также CNN сообщает о еще одном видео, которое появилось в российских Телеграмм-каналах 8 апреля (американский телеканал не предоставляет соответствующую ссылку). Его, вероятно, сняли российские наемники с ЧВК Вагнера — и, судя по всему, недавно предполагают журналисты. На кадрах видны обезглавленные тела двух украинских военных, лежащих на земле у уничтоженной военной машины. Им также, вероятно, были отрублены руки.