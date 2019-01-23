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"Кажется, он вот-вот развалится": футболист Сала отправил сообщение из самолета, пропавшего над Ла-Маншем - СМИ

23 января, 09:22
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EPA

Эмилиано Сала отправил сообщение друзьям с борта пропавшего самолета

Футболист Эмилиано Сала отправил голосовое сообщение друзьям в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет, на котором он летел в Уэльс, пропал с радаров над Ла-Маншем, сообщает Goal.com.

"Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу в Кардифф на самолете, который, кажется, вот-вот развалится", - говорилось в сообщении футболиста.

Позже он отправил еще одно сообщение: "Итак, как вы, братья и сестры, хорошо? Если через полтора часа у вас не будет новостей от меня, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня... Папа, как я напуган".

Напомним, 21 января над Ла-Маншем пропал самолет, на борту которого находился нападающий клуба Английской премьер-лиги Кардиффа Эмилиано Сала.

28-летний нападающий подписал контракт с Кардиффом 20 января и стал рекордным приобретением валлийского клуба за всю его историю. По информации СМИ, аргентинец обошелся в 17 миллионов евро.

Теги:   Футболисты Самолеты Ла-Манш

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