"Кажется, он вот-вот развалится": футболист Сала отправил сообщение из самолета, пропавшего над Ла-Маншем - СМИ 23 января, 09:22 4695 Цей матеріал також доступний українською EPA Эмилиано Сала отправил сообщение друзьям с борта пропавшего самолета EPA

Футболист Эмилиано Сала отправил голосовое сообщение друзьям в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет, на котором он летел в Уэльс, пропал с радаров над Ла-Маншем, сообщает Goal.com.

"Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу в Кардифф на самолете, который, кажется, вот-вот развалится", - говорилось в сообщении футболиста.



Позже он отправил еще одно сообщение: "Итак, как вы, братья и сестры, хорошо? Если через полтора часа у вас не будет новостей от меня, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня... Папа, как я напуган".

Напомним, 21 января над Ла-Маншем пропал самолет, на борту которого находился нападающий клуба Английской премьер-лиги Кардиффа Эмилиано Сала.

28-летний нападающий подписал контракт с Кардиффом 20 января и стал рекордным приобретением валлийского клуба за всю его историю. По информации СМИ, аргентинец обошелся в 17 миллионов евро.

