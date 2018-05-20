Каждую минуту в мире используют 10 миллионов полиэтиленовых пакетов - ООН

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Пакеты находили на вершине горы Эверест, полярных льдах и в самых глубоких местах океана
Фото: pixabay

Пакеты находили на вершине горы Эверест, полярных льдах и в самых глубоких местах океана

Ежегодно население Земли использует до пяти триллионов пластиковых пакетов, сообщили в Организации Объединенных Наций. Об этом пишет Радио Свобода.

В ООН отметили, что каждую минуту люди используют около 10 млн таких пакетов.

Также в организации рассказали, что пакеты находили на вершине горы Эверест, полярных льдах и в самых глубоких местах океана.

Более 40 стран мира запретили частично или полностью или ввели налог на использование пластиковых пакетов.

Напомним, что Киевсовет рекомендовал магазинам ограничить использование полиэтиленовых пакетов.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове