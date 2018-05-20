Каждую минуту в мире используют 10 миллионов полиэтиленовых пакетов - ООН

Ежегодно население Земли использует до пяти триллионов пластиковых пакетов, сообщили в Организации Объединенных Наций. Об этом пишет Радио Свобода.
В ООН отметили, что каждую минуту люди используют около 10 млн таких пакетов.
Также в организации рассказали, что пакеты находили на вершине горы Эверест, полярных льдах и в самых глубоких местах океана.
Более 40 стран мира запретили частично или полностью или ввели налог на использование пластиковых пакетов.
Напомним, что Киевсовет рекомендовал магазинам ограничить использование полиэтиленовых пакетов.
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