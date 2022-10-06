«Армия РФ — круг бедности и бесправия». «Каратели нацбатальона» Казарин и Мацарский объясняют, почему в России невозможен военный переворот

6 октября, 18:55
Эксклюзив НВ
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Павел Казарин и Юрий Мацарский (Фото:Павел Казарин/Facebook)

Павел Казарин и Юрий Мацарский (Фото:Павел Казарин/Facebook)

Ведущие программы Подвійні стандарти и украинские военнослужащие Павел Казарин и Юрий Мацарский в эфире Радио НВ рассказали, почему военный переворот в России невозможен.

«Я не верю в военный переворот по одной простой причине: военные перевороты, чаще случаются в тех странах, где структура общества довольно архаична, а армия — это единственный социальный лифт в стране», — считает Казарин.

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Такими странами, по мнению ведущих, является Египет, Сирия, Ливия: «Попасть в армию — это вырваться из замкнутого круга бедности, бесправия».

В России, по мнению Мацарского, наоборот, армия — это круг бедности и бесправия во многом.

https://www.youtube.com/watch?v=5_8jzZclJNE&t=600s

Казарин убежден, что в РФ достаточно возможностей для самореализации, и армия не дает уникальных привилегий, недоступных для остального общества:

«В стране, где ты можешь построить карьеру в гражданском секторе, открыть свой бизнес, стать шоуменом, открыть свое продюсерское агентство и т. д., у тебя есть много социальных вертикалей, в рамках которых ты можешь развиваться, самореализоваться, становиться богатым, зажиточным человеком — армия перестает иметь этот флер исключительности».

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Ведущие объяснили, что привилегированность военнослужащих, как правило, и приводит к последующим вооруженным конфликтам в наименее развитых странах. А также подчеркнули, что моральный дух российских солдат слишком низкий.

По словам Казарина, российским генералам не хватит решительности для организации заговора или военного переворота.

«Мы видим, что они абсолютно безвольные, верят любому вранью и всерьез оперируют словами, вроде националистический батальон», — констатировал Казарин и переспросил у Мацарского, каково ему быть «карателем из националистического батальона», на что тот иронично ответил: «Я уже за восемь месяцев как-то привык».

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Редактор: Анаид Агаджанова

Теги:   Россия Украинская армия Украина-Россия Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Египет Армия России Мобилизированные Павел Казарин Каратели Радио НВ Юрий Мацарский мобилизация в России

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