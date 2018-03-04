Казахстан подписал договор о запрещении ядерного оружия

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Флаг Казахстана
Pixabay

Флаг Казахстана

Постпред Казахстана в ООН Кайрат Умаров подписал в Нью-Йорке договор о запрещении ядерного оружия, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

Церемонию подписания приурочили к годовщине вступления Казахстана в ООН.

После распада СССР Казахстану достался четвертый в мире ядерный арсенал. Назарбаев отказался от атомных боеголовок. В 1995 году Казахстан вывез все ядерное оружие в Россию.

Договор о запрещении ядерного оружия принят 7 июля 2017 года. На этот день договор подписали 57 государств, включая Казахстан.

Напомним, в августе 2017 года Украина продала долю в совместном с Россией и Казахстаном ядерном предприятии.

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