Казахстан подписал договор о запрещении ядерного оружия

Постпред Казахстана в ООН Кайрат Умаров подписал в Нью-Йорке договор о запрещении ядерного оружия, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

Церемонию подписания приурочили к годовщине вступления Казахстана в ООН.

После распада СССР Казахстану достался четвертый в мире ядерный арсенал. Назарбаев отказался от атомных боеголовок. В 1995 году Казахстан вывез все ядерное оружие в Россию.

Договор о запрещении ядерного оружия принят 7 июля 2017 года. На этот день договор подписали 57 государств, включая Казахстан.

Напомним, в августе 2017 года Украина продала долю в совместном с Россией и Казахстаном ядерном предприятии.