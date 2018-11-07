Казахстан отдал предпочтение ракете SpaceX вместо одного из носителей Роскосмоса

Казахстан настаивает, что решение принято из соображений экономии

Несмотря на тесные отношения Казахстана и России в космической отрасли, запуск двух казахских спутников KazSaySat и KazistiSat, запланированный на 19 ноября, будет осуществляться с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX, а не одним из российским носителей.

Об этом сообщил спикер министерства оборонной и аэрокосмической промышленности страны Асет Нуркенов, передает Total.kz.

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В связи с этим запуск спутников будет проходить на американской военной базе Ванденберг в Калифорнии, а не на космодроме Бойконур.

При этом Нуркенов настаивает, что решение Казахстана отдать предпочтение ракете Falcon 9 продиктовано "исключительно финансовыми соображениями", передает DW.

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По его словам, для аэрокосмической отрасли страны так будет дешевле.

Спутник KazSaySat был собран в Институте космической техники и технологий в Алма-Ате. Его задача - мониторинг природных явлений, в том числе землетрясений.

В свою очередь KazistiSat будет использован для прогнозирования работы аппаратов этой конфигурации в космосе.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты Союз с космодрома Байконур произошла авария.