Казахстан выдаст России мобилизованного, который дважды сбегал из воинской части 3 мая, 22:54 Мобилизация в России (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Суд в Казахстане решил депортировать мобилизованного россиянина, который просил убежища, потому что не хотел ехать на войну в Украину. Он уже второй раз сбежал из воинской части.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ.

46-летний Игорь Санджиев был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно за незаконное пересечение границы Казахстана, также ему запретили въезжать в страну ближайшие пять лет.

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Он был строителем в Калмыкии, а осенью 2022 года мужчину мобилизовали в российскую армию и отправили в воинскую часть в Волгограде. Оттуда он убегал дважды — сначала в Беларусь, где его задержали сотрудники местного КГБ, а затем в Казахстан. Оба раза он нелегально пересекал границу.

В марте 2023 года Санджиев обратился в казахстанский департамент труда и соцзащиты с просьбой предоставить ему статус беженца. Но мужчиной заинтересовалась полиция: его обвинили в незаконном проникновении на территорию Казахстана. Санджиев признал вину, но просил суд назначить наказание, не связанное с депортацией.

В сентябре 2022 года, после объявления российским диктатором Владимиром Путиным «частичной мобилизации», в Казахстан въехали 98 тысяч россиян. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что приезжим будет оказываться помощь, но они не получат никаких льгот. Также он говорил, что Казахстан проведет переговоры с РФ по поводу въезда ее граждан и будет «решать эту проблему в пользу Казахстана».