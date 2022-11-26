Казахстан. В день инаугурации Токаева в Астане прошли задержания, временно отсутствовал Интернет 26 ноября, 20:49 В Астане вечером 26 ноября люди вышли на митинг (Фото:Tengrinews.kz/Telegram)

В Астане люди вышли на митинг в субботу вечером, 26 ноября — сегодня же пост президента Казахстана занял Касым-Жомарт Токаев. Местные СМИ сообщают о задержанных.

Как пишет Радио Азаттык, таких по меньшей мере десятки, а в столице в это время исчез доступ к Интернету — как к мобильному, так и стационарному. Вскоре его удалось восстановить, но работает с перебоями, сообщают журналисты.

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В социальных сетях распространяют видео задержаний рядом с территорией бывшего торгово-развлекательного центра MEGA. Агентство КазТАГ пишет, что задержанные «старались провести митинг», его тема не указывается.

По данным интернет-ресурса Власть, люди «пытались направиться шествием в сторону центра». СМИ предполагают, что задержание подверглись сторонникам бизнесмена Марата Абиева.

Издание БАСЕ сначала назвало задержанных людьми, протестующими «против инаугурации узурпатора Токаева»; потом —что акцию устроил Абиев.



Марат Абиев — один из самых молодых миллионеров Казахстана и создатель проекта Архитекторы будущего, призывающий молодежь в стране стать «архитекторами будущего», а также говорит, что его проект нацелен на развитие сельского хозяйства.



Позже в МВД Казахстана подтвердили задержание, заявив о «незаконном шествии». Там рассказали о «мероприятие для молодежи» в одном из ночных клубов. По словам полиции, его организатором был предприниматель, который, «сообщив им заведомо ложную информацию», якобы призвал к «незаконному шествию для достижения личных целей».

Согласно законодательству Казахстана проведение любого собрания на улице необходимо согласовать с акиматами. Не согласованные с местными властями акции считаются незаконными.

В этот же день, 26 ноября, в должность президента Казахстана после победы на выборах вступил Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что выборы прошли справедливо и открыто, ссылаясь на оценки наблюдателей и экспертов. Также Токаев пообещал развивать сотрудничество с Россией, Китаем, США и ЕС.

Он победил с результатом 81,3% голосов. Оппоненты Токаева набрали не более 3,42% голосов. Наблюдатели подвергли критике избирательный процесс. После внесенных изменений в Конституцию, срок Токаева «обнулился» — он может занимать должность до 2029 года без права на переизбрание.

