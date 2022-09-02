Как Украина в 2014-м. Какие угрозы ожидают Казахстан в его попытках формировать отношения с РФ — отвечает местный политолог 2 сентября, 18:41 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 17 июня (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Казахстан на политическом уровне и далее продолжает углубляться в ловушку близких отношений с Россией на фоне её вторжения в Украину, но и не желает быть второй Беларусью, рассказал Радио НВ Досым Сатпаев, казахстанский политолог, кандидат политических наук.

— Я обратил внимание, в последнее время в Казахстане обсуждают такой тезис, что Казахстан 2022 года — это как Украина в 2014. Мы помним, что произошло в Украине в 2014 году. Какие сходства вы видите?

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— Первое сходство — это проблемы с информационной безопасностью. Мы уже в течение многих лет требуем от казахстанских властей, чтобы они наконец приняли решение по сокращению вещания российских пропагандистских каналов, которые сейчас чувствуют себя как дома в информационном поле Казахстана. Вообще я считаю, что это некий аналог «государства измены», потому что при Назарбаеве в течение многих лет активно закатывали в асфальт казахстанские оппозиционные медийные структуры, которые, кстати, отстаивали национальные интересы Казахстана.

Но при этом открыли ворота именно для пропагандистских каналов России и они сейчас сильно оказывают влияние на часть общественного мнения в Казахстане по поводу войны в Украине. Естественно, что это большие риски и с точки зрения пятой колонны, и с точки зрения влияния на электоральные настроения части казахстанцев.

Не будем забывать о наличии пятых колонн, может быть, в структурах государственной власти, в силовых структурах, потому что это очень серьезный и опасный фактор в целом для государства, где часть населения, как я уже не раз говорил, телом живет в Казахстане, а головой — в России. Это один из важных показателей и опасных трендов.

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