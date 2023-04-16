Возможный срок — от 5 до 9 лет. Казахстан расследует десять уголовных дел по поводу участия своих граждан в войне в Украине

16 апреля, 22:34
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Флаг Республики Казахстан (Фото:Радио Свобода)

Флаг Республики Казахстан (Фото:Радио Свобода)

Комитет национальной безопасности Казахстана расследует десять уголовных дел по фактам участия казахстанцев в войне в Украине.

Об этом сообщает агентство КазТАГ .

«КНБ расследует десять уголовных дел по фактам участия граждан Казахстана в военных действиях на территории Украины», — подтвердили в комитете, отвечая на запрос редакции КазТАГ.

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Отмечается, что информация о фигурантах уголовного дела и их действиях пока неизвестна. Данные досудебного расследования в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана не подлежат разглашению.

По статье 172 УК РК за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Уголовное дело Казахстан Участник боевых действий Война России против Украины

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