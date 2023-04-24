Четвертый год подряд. Казахстан не будет проводить парад 9 мая для «экономии бюджетных средств» 24 апреля, 13:35 Казахстан отказался от парада к 9 мая (Фото:www.instagram.com/modgovkz)

Казахстан в этом году не будет проводить военный парад к 9 мая ради экономии бюджетных средств.

Об этом сообщили в Минобороны Казахстана, пишет Интерфакс.

По словам представителя Минобороны Казахстана, проведение военного парада в стране в 2023 году «не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач».

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Чиновник заявил, что приоритетом будет «поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана».

«Информация, о проведении иных мероприятий к 7 и 9 мая будет опубликована на сайте министерства в ближайшее время», — добавили в ведомстве.

В Казахстане в 2020 и 2021 годах парады к 9 мая были отменены из-за коронавируса. В 2022 году парада также не было в целях экономии бюджетных средств.

Ранее стало известно, что в РФ традиционные парады отменили в Курске и Белгороде, которые расположены недалеко от границы с Украиной. Губернаторы объяснили это «текущей ситуацией с безопасностью» и тем, что боятся удара со стороны ВСУ.

В Atlantic Council считают, что страна-агрессор Россия может отменять военные парады на 9 мая в отдельных регионах и на оккупированных украинских территориях из-за нехватки военной техники, которая была ликвидирована в Украине.