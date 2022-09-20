«Спасибо» Медведеву. Как Россия растеряла «друзей и доброжелателей» внутри Казахстана — казахский бизнесмен-оппозиционер 20 сентября, 11:10 Российский диктатор Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 17 июня (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Заявления зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что Казахстан и Грузия могут быть следующими после Украины целями РФ, серьезно подорвали доверие к РФ среди казахстанцев, включая политические элиты страны.

Такое мнение в интервью НВ выразил Арман Шураев, в прошлом известный казахский медиаменеджер, а сегодня бизнесмен, лидер мнений и оппозиционный активист Казахстана.

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«Правящая верхушка России этими необдуманными заявлениями все более отдаляет не только политическую элиту, но и простой народ Казахстана от России», — подчеркнул Шураев.



Он напомнил, что среди казахстанцев было очень много людей, которые «сочувствовали РФ, считали ее своим союзником».

«После того, как абсолютно враждебные высказывания транслируются всеми, начиная от Медведева и заканчивая всевозможными депутатами их парламента, и сам Путин несколько раз говорил о том, что у казахов никогда не было государственности, что якобы государственность Казахстан приобрел исключительно благодаря Назарбаеву, количество друзей и доброжелателей России внутри Казахстана резко упало. Возможно, из-за этого 80% населения Казахстана в нынешней войне поддерживают Украину», — заявил Шураев.

В начале августа Дмитрий Медведев заявил: «Ни у кого не должно остаться сомнений, что роковая ошибка, произошедшая в начале девяностых, будет исправлена, никаких парадов суверенитетов никогда не будет и все народы, населявшие когда-то большой и могучий Советский Союз, снова будут жить вместе […] До развала Советского союза 62,5% населения Северного Казахстана составляли славяне. Казахстан — искусственное государство, бывшие русские территории… В нынешнем веке власти Казахстана начали реализовывать инициативы по переселению внутри республики разных этнических групп, которые можно квалифицировать, как геноцид русских. И мы не намерены закрывать на это глаза. Пока туда не придут русские, порядка не будет».

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