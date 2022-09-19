«Спецслужбы России обыграли сами себя». Почему Казахстан не продаст России оружие и какова там реальная поддержка Украины — интервью НВ 19 сентября, 16:40 Эксклюзив НВ Холодный сезон: Казахстан постепенно отдаляется от России не только в общественных симпатиях, но и в действиях политических элит, уверяет казахский бизнесмен и активист Арман Шураев (Фото:Reuters)

Арман Шураев, оппозиционно настроенный казахский бизнесмен, о реакции его сограждан на большую войну в Украине, попытках властей уменьшить влияние России на экономику Казахстана и сути авторитарного режима в его стране.

В прошлом известный казахский медиаменеджер, а сегодня бизнесмен, лидер мнений и оппозиционный активист Арман Шураев — частый гость в Украине. А с первых дней масштабного февральского вторжения российской армии — еще и громкий влиятельный голос поддержки украинцев в Казахстане.

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Одним из первых Шураев объявил сбор гуманитарной помощи для Украины в своей стране, а в сентябре приехал выразить поддержку украинцам в Киев.

О том, как меняется Казахстан и настроения казахстанского общества на фоне российской войны в Украине, он рассказывает НВ.

— Мы видим признаки того, что Казахстан начинает отстраняться от своего союзника по ОДКБ [Организация договора о коллективной безопасности, куда входят Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизстан, Россия, Таджикистан] Российской Федерации. Это видно из недавних заявлениий президента Токаева — отказ от поставки в РФ товаров военного назначения, ограничение президентской власти, досрочные выборы президента и амнистия участникам январских протестов. Свидетельства ли это подобной тенденции?

— Заявления президента Токаева, на мой взгляд, — прямое последствие наших январских событий, когда в Казахстане пролилась кровь. На сегодня уже понятно, что к этой крови имели отношение российские спецслужбы во главе с их президентом. Это стало понятно, когда в течение суток к нам залетело 74 российских борта с российскими военнослужащими. Даже американцы с их самыми серьезными возможностями по логистике к такой операции готовились бы минимум две недели. У нас же все события начались 2 января, а 5−6 января все эти российские войска в пожарном порядке были уже на территории Казахстана. То есть понятно, что это старая элита в сговоре с руководством России пыталась удалить из власти Токаева. По плану выборы в нашей стране должны были состояться в 2023—2024 году, но понятно, что в стране, в политическом классе, до сих пор много реваншистов, очень много кланов у которых есть финансовые и материальные ресурсы для того, чтобы, воспользовавшись президентскими выборами, внести фактор дестабилизации. Я не поклонник нынешнего президента Казахстана, но я бы не хотел, чтобы элита, которая 30 лет дерибанила и грабила нашу страну вернулась к власти.

— Долгое время Токаев выглядел прямым преемником и последователем Назарбаева, сегодня мы видим, что у президента Казахстана появляется некая иная субъектность. Как бы вы ее охарактеризовали?

-Токаева трудно назвать оппонентом Назарбаева, он — преемник, которого сам Назарбаев выбрал, но в определенный момент выяснилось, что у Токаева есть своего видение того, как управлять страной, в котором нет места ни Назарбаеву, ни старой элите. Постепенно этот конфликт выходил на поверхность, и некоторое время мы жили в такой себе период двоевластия. Хотя Назарбаев и покинул пост президента, он не терял влияния, он был председателем Совбеза, руководил силовым блоком, этот блок не был подконтролен Токаеву и мог провести государственный переворот, который не потребовал бы у них много усилий.

— Можно ли считать те решения, которые уже приняты Токаевым, в частности об ограничении президентского срока, таким себе заявлением «прочь от Москвы»?

— Я думаю, да. Особенно с тех пор, как весь мир стал свидетелем того, как Токаев высказался на Петербургском экономическом форуме очень нелицеприятно про «Л/ДНР», и что Казахстан не будет помогать России обходить санкции, стало понятно, что Путин рассматривает Токаева не как союзника, а как оппонента.

— Насколько война в Украине, а вслед за тем заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что Казахстан и Грузия — следующие после Украины, серьезно воспринимают правящие элиты Казахстана, народ Казахстана?

— Правящая верхушка России этими необдуманными заявлениями все более отдаляет не только политическую элиту, но и простой народ Казахстана от России. Среди казахстанцев было очень много людей, которые сочувствовали РФ, считали ее своим союзником. После того, как абсолютно враждебные высказывания транслируются всеми, начиная от Медведева и заканчивая всевозможными депутатами их парламента, и сам Путин несколько раз говорил о том, что у казахов никогда не было государственности, что якобы государственность Казахстан приобрел исключительно благодаря Назарбаеву, количество друзей и доброжелателей России внутри Казахстана резко упало. Возможно, из-за этого 80% населения Казахстана в нынешней войне поддерживают Украину.

— Данные последних опросов общественного мнения говорят о соотношении 50% на 50% сторонников и противников победы Украины в этой войне.

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