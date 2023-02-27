В Сети появилось видео «отправки военной техники» Казахстана Украине. Астана опровергла
Военная техника в Казахстане (Фото:Скриншот видео infantmilitario / telegram)
Казахстан не отправляет Украине военную техника. Запрет на экспорт оружия был введен 27 августа 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана.
Ранее в соцсетях распространили видео с проезжающей по дорогам Алматы бронетехникой. Сообщалось, что ее «через третьи руки» передадут Украине.
В Минобороны Казахстана заявили, что видео является архивным.
«Бронетехника направлялась на плановый ремонт и в настоящее время военная техника находится на хранении», — говорится в сообщении.