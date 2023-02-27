В Сети появилось видео «отправки военной техники» Казахстана Украине. Астана опровергла 27 февраля, 17:30 Военная техника в Казахстане (Фото:Скриншот видео infantmilitario / telegram)

Казахстан не отправляет Украине военную техника. Запрет на экспорт оружия был введен 27 августа 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана.

Ранее в соцсетях распространили видео с проезжающей по дорогам Алматы бронетехникой. Сообщалось, что ее «через третьи руки» передадут Украине.

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В Минобороны Казахстана заявили, что видео является архивным.

«Бронетехника направлялась на плановый ремонт и в настоящее время военная техника находится на хранении», — говорится в сообщении.