Арест имущества России на Байконуре. Что хочет вернуть Казахстан и к чему это приведет — объясняет аналитик Фонда Carnegie 17 марта, 14:23 Эксклюзив NV Стартовая площадка ракеты Союз с техникой, отмеченной Z-символикой окупантов, Байконур, Казахстан, весна 2022 года (Фото:Roscosmos/Handout via REUTERS)

Андрей Колесников, научный сотрудник Фонда Carnegie, рассказал Radio NV, как последние заявления и действия властей Казахстана по поводу российских активов в сфере космоса на территории республики являются лишь локальным конфликтом, хотя и связаны с попыткой выйти из орбиты влияния Москвы.

— Сообщается, что в Казахстане арестовали имущество главного оператора российских космодромов Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры. Казахстан и Россия имеют якобы неплохие отношения и, по-видимому, много у них совместных космических проектов по космической инфраструктуре. Что это значит?

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— Следует отметить, что Россия сейчас арендует космодром Байконур у Казахстана. На 50 лет это соглашение подписано. Они платят 115 миллионов долларов в год за то, что они там делают и за то, что они фактически разрушают окружающую экологическую систему своими ядовитыми ракетами-носителями. Что касается ареста активов данной организации: эта организация работает на всех космодромах России. То есть она отвечает за наземную космическую инфраструктуру подготовки к запускам космодромов в Плесецке, Восточном и Байконуре. И на Байконуре — это южный филиал этой организации.