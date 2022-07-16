«У нас только один враг — Россия». Кая Каллас возглавит новое правительство Эстонии

16 июля, 01:32
Кая Каллас (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Кая Каллас (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Новая парламентская коалиция Эстонии в пятницу, 15 июля, поддержала повторное назначение Кайи Каллас премьер-министром и дала ей мандат на формирование нового правительства. Об этом сообщает агентство Reuters.

Трехпартийная коалиция состоит из либеральной Партии реформ Каллас, консервативной партии Isamaa (Отечество) и левоцентристской Социал-демократической партии, в нее входят 55 из 101 депутата. Каждая партия назначит в правительство по пять министров, их приведут к присяге в понедельник.

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Как сообщает эстонский вещатель ERR, партии подписали коалиционное соглашение, в котором в том числе обязались оказывать всестороннюю поддержку Украине и вынужденным переселенцам из Украины. Также соглашение предусматривает запрет на ношение оружия гражданами России и Беларуси.

15 июля Каллас подчеркнула, что у Эстонии только один враг — Россия, которая «сделала мир значительно более опасным» и своими агрессивными действиями «показала, сколько боли может причинить всему миру одна большая и злая страна», пишет газета Postimees. Также политик отметила, что, помогая Украине, Эстония помогает себе.

«Полномасштабная агрессия России против Украины — это, по сути, война России против всех стран, которые верят в миропорядок, основанный на правилах, свободе и верховенстве закона. Если агрессия увенчается успехом, это придаст России смелости двигаться вперед, а также пошлет другим странам сигнал, что такие действия остаются безнаказанными. Мы не можем этого допустить», — сказала Каллас в обращении к членам парламента.

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14 июля Кая Каллас на фоне длительных коалиционных переговоров официально подала в отставку и запросила мандат для формирования новой коалиции.

Как пишет AP, 3 июня Каллас исключила из двухпартийной коалиции Центристскую партию после разногласий по поводу политики социального обеспечения на фоне высокой инфляции. В марте 2023 года в Эстонии запланированы парламентские выборы, поэтому новое правительство просуществует недолго.

Эстония одной из первых признала российскую агрессию против Украины геноцидом и за три месяца развязанной РФ полномасштабной войны передала Украине треть своего военного бюджета.

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Каллас призывала лидеров Евросоюза не звонить российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы он понял, что находится в изоляции.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Коалиция Эстония Парламентская коалиция Кая Каллас правительство Война России против Украины

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