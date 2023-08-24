Президент Эстонии хочет объяснений от премьера из-за сотрудничества бизнеса ее мужа с Россией 24 августа, 19:28 Президент Эстонской Республики Алар Карис (Фото:Наталья Кравчук / NV)

В четверг, 24 августа, президент Эстонии Алар Карис обязал премьер-министра Каю Каллас объяснить общественности скандал вокруг сотрудничества ее мужа с Россией.

Об этом сообщает Postimees.

Ранее эстонские СМИ сообщили, что муж премьер-министра Арво Халлик руководит фирмами, которые до сих пор сотрудничают с Россией.



В частности транспортная компания Stark Logistics продолжала сотрудничать с Россией после начала полномасштабного вторжения.

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Президент прокомментировал скандал, который разразился вокруг мужа Каллас, и сказал, что судить о серьезности обвинений пока не может, однако считает, что премьер-министр должна объяснить ситуацию.



Карис отметил, что ему грустно говорить на эту тему в День Независимости Украины.



Он подчеркнул, что народ ждет объяснений от Каллас, а когда она сделает это, то должна подумать и обсудить со своими советниками, что делать дальше.



Отвечая на вопрос журналиста о том, нанесла ли ситуация ущерб международному авторитету Эстонии, Карис ответил, что такие элементы в скандале присутствуют.



Карис отметил, что этот скандал показывает все больше случаев, когда установленные ЕС санкции не действуют, в том числе и в Эстонии.



«Если мы договорились о санкциях, то должны убедиться в том, что они действительно работают, иначе мы выставляем себя на посмешище», — подчеркнул президент.



В то же время Каллас на своей странице в Facebook опровергла эту информацию.

«Сегодня ERR опубликовал новость о том, что компания, связанная с моим мужем, ведет бизнес в России. Я хотела бы подчеркнуть, что у моего мужа нет бизнес-клиентов в Российской Федерации», — написала премьер-министр.

Также Кайя Каллас посвятила первые минуты правительственной пресс-конференции скандалу, разразившемуся вокруг ее мужа.

«Я всегда старалась разделять свою работу и семейную жизнь. Я всегда стараюсь разделять свою работу и семью. По словам мужа, у них есть внутреннее правило, согласно которому в России нельзя даже заправляться топливом», — сказала она.