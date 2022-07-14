Премьер Эстонии Кая Каллас официально подала в отставку

14 июля, 12:52
Кая Каллас покинула пост премьера Эстонии (Фото:Kenzo Tribouillard/Reuters)

Кая Каллас покинула пост премьера Эстонии (Фото:Kenzo Tribouillard/Reuters)

В четверг, 14 июля, премьер-министр Эстонии Кая Каллас официально подала в отставку.

Как сообщает ERR, о своем решении она уведомила правительство. Все министры также покинут свой пост.

Каллас предложила созвать 15 июля внеочередное заседание Рийгикогу, на котором она запросит мандат для новой правительственной коалиции своей партии с Isamaa и Социал-демократической партией.

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Учитывая договоренность Партии реформ, Isamaa и Социал-демократической партии создать новую коалицию, президент Эстонии Алар Карис предложил Каллас сформировать новое правительство.

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Причиной отставки Каллас стали длительные коалиционные переговоры в эстонском парламенте. Члены партии Isamaa были готовы присоединятся к коалиции, если Каллас уйдет с поста премьер-министра.

Эстония одна из первых признала российскую агрессию против Украины геноцидом. Она также передала военной помощи Украине приблизительно на 250 млн евро, что составляет 0,8% ВВП страны.

Каллас призывала изолировать российского диктатора Владимира Путина, а также признать Россию основной угрозой в стратегии НАТО.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Эстония Отставка Кая Каллас

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