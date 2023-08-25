Скандал в Эстонии. Муж действующего премьера страны Каллас заявил о продаже активов в компании, имеющей связи с РФ 25 августа, 22:19 Муж действующего премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик (Фото:Kaja Kallas/Facebook)

В пятницу, 25 августа, муж премьера Эстонии Каи Каллас — Арво Халлик объявил о немедленной продаже акций в Stark Logistics и выходе из компании. Причиной его решения стало расследование журналистов о связях этой компании со страной-агрессором.

Об этом пишет эстонский общественный вещатель ERR.

Халлик направил заявление в ERR, где заявил, что Stark Logistics осуществляла перевозки из Эстонии в РФ для эстонского предприятия, которое производит аэрозольную упаковку — AS Metaprint.

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Он отметил, что его деятельность в Stark Ligistics влияет на работу его жены. Поэтому Халлик договорился с другими акционерами Stark Logistics о немедленной продаже всех своих акций Stark Logistics.

«Я выйду из состава совета директоров компании, оставлю пост финансового директора и откажусь от всех ролей и обязанностей, передав их другим сотрудникам», — заявил он.

Мужчина извинился за ущерб, который нанес жене, и отметил, что Каллас не знала о его деловой активности.

«Мы обсудили все это в свете заявлений СМИ на этой неделе, и ее оценка была однозначной: нет никаких обстоятельств, которые оправдывают эти поставки», — добавил он.

По словам Халлика, Stark Logistics была делом его жизни в течение последних 14 лет. Он отметил, что кредит размером 350 тысяч евро, который его жена предоставила компании, был частями погашен в течение лета.

«Моя компания делала различные финансовые вложения, используя этот и остальной капитал, но удержание этих инвестиций никогда не было темой для разговора между нами», — сказал он.

Накануне, 23 августа, журналисты ERR опубликовали материал, где отметили, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит Халлику, во время полномасштабной войны РФ против Украины продолжила осуществлять перевозки из Эстонии в страну-агрессора.

Тогда генеральный директор компании Кристиан Крааг отметил, что объемы поставок товаров значительно уменьшились. Он отметил, что они перемещают исключительно складские остатки, которые не подпадают под санкции Европейского Союза.

Кроме того, журналисты сообщили, что эстонская премьер «одолжила» 350 тысяч евро другой фирме мужа Novaria Consult, которой принадлежат 24,8% акций Stark Logistics.

Впоследствии она прокомментировала эту информацию и отметила, что у ее мужа нет бизнес-клиентов из РФ.

В четверг, 24 августа, президент Эстонии Алар Карис обязал премьер-министра Каю Каллас объяснить общественности скандал вокруг сотрудничества ее мужа с Россией.