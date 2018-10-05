05 октября 2018, пятница

"Кавказский Майдан". Протестующие в Магасе остались ночевать на площади в центре города - видео

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Протестующие объявили свой митинг бессрочным
Скриншот

Протестующие объявили свой митинг бессрочным

Участники бессрочного митинга в ингушской столице Магасе провели всю ночь на площади в центре города.

Как видно на опубликованных видео с места событий, акция протеста становится все более организованной. К месту проведения митинга подвезли аппаратуру, а на улицах начали появляться палатки.

Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между республиками, согласно которому под контроль Грозного перешла часть Надтеречного района, а Магас получил территорию на границе с Малгобекским районом.

В этот же день в ингушской столице прошел первый митинг против изменения границ.

Несмотря на недовольство жителей Ингушетии, местный парламент ратифицировал договор с Чечней.

В свою очередь Конституционный суд официально стал на сторону митингующих.

Тем временем протестующие объявили свой митинг в центр Магаса бессрочным.

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