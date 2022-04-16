Самый торжественный праздник христиан. Богослужение в честь Пасхи у католиков — онлайн

16 апреля, 06:03
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Папа Франциск держит рисунки на тему войны в Украине (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Папа Франциск держит рисунки на тему войны в Украине (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

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17 апреля католики во всем мире будут отмечать Пасху — день воскресения из мертвых Иисуса Христа.

НВ ведет онлайн-трансляцию главных католических богослужений.

По данным сайта Vatican News, некоторые богослужения, которые Папа Франциск возглавит по случаю пасхальных праздников, будут транслироваться на разных каналах ватиканских медиа с комментарием на украинском языке.

Видео дня

В Великую Субботу, 16 апреля, месса из базилики Святого Петра в Ватикане начнется в 20:30 по киевскому времени.

https://www.youtube.com/watch?v=rBKTbRYDRr0

В воскресенье, 17 апреля, Пасхальное послание и благословение Urbi et Orbi из центральной лоджии базилики Святого Петра в Ватикане начнется в 13:00 по киевскому времени.

https://www.youtube.com/embed/OLL9mQg3zmI

НВ напоминает, в каких странах исповедуют преимущественно католицизм и в связи с Пасхой будут длинные выходные:

В Польше, где преобладает католицизм, Пасху празднуют 17 апреля, а выходными будут 16, 17 и 18 апреля.

В Чехии выходные дни 15, 16, 17 и 18 апреля.

В Германии четыре праздничных выходных — с 15 по 18 апреля.

Во Франции пасхальные выходные будут в даты 16, 17 и 18 апреля.

В США выходными будут суббота и воскресенье, 16 и 17 апреля.

В Венгрии на Пасху будут четыре официальных выходных дня: 15, 16, 17 и 18 апреля.

В Италии выходные продлятся с 15 по 18 апреля включительно.

В Испании выходные тоже продлятся с 15 по 18 апреля.

В Бельгии в связи с Пасхой выходные продлятся с 15 по 18 апреля включительно.

В Нидерландах праздничные выходные будут с 16 по 18 апреля.

В Португалии — с 15 по 17 апреля.

Редактор: Анастасия Одинцова

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