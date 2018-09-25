Католическая церковь Германии извинилась за сексуальное насилие в отношении тысяч детей

Председатель Конференции немецких католических епископов кардинал Рейнхард Маркс принес извинения за то, что тысячи детей подверглись сексуальному насилию со стороны представителей духовенства.

"Слишком долго мы в Церкви отворачивались, отрицали, скрывали и не хотели, чтобы это было правдой", - заявил Маркс, передает Reuters.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel обнародовал результаты исследования, согласно которым в Германии в период с 1946 по 2014 год 1670 представителей католического духовенства насиловали, растлевали или совершали другие действия сексуального характера в отношении 3677 несовершеннолетних. Жертвами сексуального насилия были в основном мальчики, в подавляющем большинстве случаев они были младше 13 лет. Каждый шестой случай связан с изнасилованием.

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