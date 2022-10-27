Жители российских городов стали видеть в самолетах, летающих над их головами, угрозу — эксперт 27 октября, 08:09 Обломки Су-30 в Иркутске (Фото:REUTERS/Stringer)

В течение недели два военных самолета Су упали в жилых кварталах российских городов — Ейска и Иркутска. Эти катастрофы свидетельствуют о деградации как личного состава военно-космических сил РФ, так и производственной базы, так что они могут повториться, говорится в колонке содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника.



Су-34 (в Ейске) и Су-30 (в Иркутске) — глубокие модификации советского самолета Су-27, напомнил эксперт. Это была машина мирового уровня, и в России использовали наработки инженеров СССР. «Но то, что могла делать фирма Сухого и советские конструкторы, во многом утрачено. Эти катастрофы являются одним из свидетельств деградации, в том числе ВПК, который, как мы знаем, в приоритете в РФ», — отметил Мельник.

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Анализируя падение летательных аппаратов, он пришел к выводу, что к техническим проблемам могли добавиться недостатки подготовки пилотов или их халатность.

К примеру, в Ейске приведшим к катастрофе фактором был пожар двигателя после взлета.

"Система пожаротушения, установленная на самолете, позволяет почти полностью погасить этот пожар. И, если в самолете два двигателя (а у Су-34 два), на одном двигателе его можно если не посадить на аэродром, то, по крайней мере, достаточно далеко отвести от людных мест для того, чтобы катапультироваться. Возникает вопрос, привели ли летчики в действие систему пожаротушения и сработала ли она. Здесь уже проблема технического плана — если даже летчики отработали правильно, то могла не сработать эта система», — предполагает специалист.

Он не берется оценивать, сохраняли ли пилоты способность управлять пылающим самолетом и могли ли увести его от многоэтажки. Однако сам факт полета над населенным пунктом на малой высоте несет риск, так что есть вопросы к организации полетов в стране-агрессоре.

В Иркутске, по информации, которую распространила российская сторона, пилоты-испытатели Су-30 якобы потеряли сознание.

«Такие случаи в авиации неоднократно наблюдались. Например, когда баллоны, которые должны заправляться кислородом, заправляются обычным воздухом или азотом. Такие случаи бывали, когда технический персонал по каким-то причинам путал. А летчики могли даже не понимать, что произошло. Испытательные полеты выполняются в стратосферу, и на той высоте, если нет питания кислородом, то через несколько секунд летчик теряет сознание», — продолжает специалист.

Второй возможной причиной аварии является разгерметизация кабины. Если так, то к техническому браку прибавляется человеческий фактор. Разгерметизация не страшна, если пилоты одеты в специальные высотные костюмы и шлемы, объясняет Мельник. Часто бывало, что летчики пренебрегали этим правилом и не использовали оснащение, предусмотренное для полетов в стратосферу.

Он обратил внимание и на то, что испытательный полет проходил в воскресенье, а это свидетельствует об аврале.

«Жители городов резко перестали видеть в самолетах, летающих над их головами, защиту, а скорее видят угрозу», — отметил представитель Центра Разумкова, предположив, что подобные катастрофы в РФ будут повторяться.