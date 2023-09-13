Наводнения в Ливии: две дамбы разрушены, 5000 человек считаются погибшими, 10000 пропали без вести — СNN 13 сентября, 05:17 Прорыв дамбы в Ливии (Фото:Скриншот из видео\Reuters)

По меньшей мере 5300 человек считаются погибшими из-за наводнений в Ливии, сообщило во вторник министерство внутренних дел восточного правительства страны, передает CNN со ссылкой на государственное СМИ ЛАНА.

Проливные дожди на северо-востоке Ливии вызвали разрушение двух дамб, что привело к притоку воды в уже затопленные районы.

Как передает CNN, в восточном городе Дерна, который подвергся наибольшим разрушениям, до 6000 человек считаются пропавшими без вести. Медиа цитирует министра здравоохранения восточной администрации Ливии Отмана Абдулджалила, который назвал ситуацию «катастрофической», когда объезжал город в понедельник.

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По данным властей, в городе смыло целые кварталы.

Больницы в Дерне больше не работают, а морги переполнены, сообщил Усама Али, представитель службы экстренной и скорой помощи.

Мертвые тела были оставлены за пределами моргов на тротуарах, рассказал он CNN.

«Службы скорой помощи на месте не работают. Люди работают над тем, чтобы собрать гниющие тела», — сказал Анас Баргати, врач, который сейчас работает волонтером в Дерни.

По состоянию на вчера, 12 сентября, сообщалось о по меньшей мере 2000 погибших и 5000−6000 пропавших без вести после прорыва дамбы в результате масштабного наводнения в городе Дерна, что в восточной Ливии.

В воскресенье, 10 сентября, шторм Даниэль пронесся над Средиземным морем, затопив дороги и разрушив здания в Дерне, а также нанес удар по другим населенным пунктам вдоль побережья, в том числе по второму по величине городу Ливии Бенгази.

Ливия политически разделена между Востоком и Западом, а государственные службы разрушены после восстания 2011 года, которое вызвало многолетний конфликт. Международно признанное правительство в Триполи не контролирует восточные