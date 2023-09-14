Количество погибших в ливийском городе Дерна может достичь 20000 — Al Arabia 14 сентября, 03:34 Прорыв дамбы в Ливии (Фото:Скриншот из видео/Reuters)

Ориентировочное количество погибших в ливийском городе Дерна после катастрофического наводнения может составить от 18000 до 20000 человек. Об этом заявил в среду, 13 сентября, мэр города Дерна Абдулменам аль-Гаити в интервью телеканалу Al Arabia.

Эту оценку глава пострадавшего города восточной Ливии привел на основании количества уничтоженных районов.

В ночь на 13 сентября местные власти сообщали о двух разрушенных дамбах, более 5000 погибших и 10000 пропавших без вести.

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12 сентября количество погибших составляло по крайней мере 2000 человек, пропавших без вести — 5000−6000.

10 сентября шторм Даниэль пронесся над Средиземным морем, затопив дороги и разрушив здания в Дерне, а также нанес удар по другим населенным пунктам вдоль побережья, в частности по второму по величине городу Ливии Бенгази.

Ливия политически разделена между Востоком и Западом, а государственные службы разрушены после восстания 2011 года, которое вызвало многолетний конфликт. Международно признанное правительство в Триполи не контролирует восточные территории.