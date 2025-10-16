Согласно документу специалистов, компания OceanGate не провела надлежащих испытаний батискафа перед рейсом к месту крушения Титаника 2023 года (Фото: OceanGate)

Ко взрыву батискафа Титан , случившемуся во время его путешествия к обломкам лайнера Титаник в 2023 году — привели инженерные ошибки и многочисленные неудачные испытания.

Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на опубликованный 15 октября отчет Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).

Согласно документу, компания OceanGate не провела надлежащие испытания батискафа перед рейсом к месту крушения Титаника в 2023 году.

Реклама

По данным из документа, инженеры компании не знали о реальной прочности подводного аппарата.

«Жертвы, в том числе генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, погибли мгновенно в Северной Атлантике во время спуска к обломкам Титаника. В результате взрыва также погибли французский подводный исследователь Поль-Анри Наржоле, известный как Мистер Титаник, британский путешественник Хамиш Хардинг и два члена известной пакистанской семьи, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд», — пишет The Guardian.

Как сообщают специалисты NTSB, дефектная конструкция Титана «создала сосуд высокого давления из углеродного волокна», который содержал множество аномалий и не соответствовал необходимым требованиям по прочности и долговечности.

Эксперты ведомства также отметили, что OceanGate не соблюдала стандартные инструкции по реагированию на чрезвычайные ситуации — и что Титан после катастрофы «можно было бы отыскать раньше». Соблюдение протоколов сэкономило бы время и ресурсы, но в случае с «Титаном» спасти пассажиров стало невозможно, заявили в NTSB.

В документе NTSB также цитируются слова бывшего технического специалиста OceanGate, который выражал обеспокоенность правилами береговой охраны незадолго до взрыва. Согласно правилам США, перевозка пассажиров в экспериментальном подводном аппарате является незаконной. Более того, специалист заранее усомнился в законности решения компании называть пассажиров, которые купили билеты за рейс, «специалистами миссии». На что гендиректор Стоктон Раш ответил, что «если береговая охрана станет проблемой, он купит себе конгрессмена и решит ее».

Как пишет The Guаrdian, что представитель OceanGate отказался комментировать озвученные данные NTSB информацию в день выхода отчета.

В июне 2023 года батискаф Titan потерпел катастрофу во время погружения к обломкам Титаника в Северной Атлантике. Погибли пять человек, в том числе сам Раш, подводный исследователь Поль-Анри Наржоле, британский путешественник Хамиш Гардинг и двое членов пакистанской семьи — Шахзада и Сулейман Дауди.

Расследование выявило серьезные нарушения протоколов безопасности в компании OceanGate, среди которых — игнорирование предостережений, фальсификация данных и токсичная корпоративная культура. Компания намеренно классифицировала пассажиров как «миссионерских специалистов», чтобы обойти требования к пассажирским судам.

Раш также подавал поддельные документы в Береговую охрану.

Эксперты отмечают необходимость усиления международного контроля за частными подводными экспедициями. В отчете отмечается, что конструкция корпуса из углеродного волокна имела критические дефекты, которые разрушили целостность судна.

OceanGate прекратила деятельность в июле 2023 года. Представители компании заявили о полном сотрудничестве со следствием и выразили соболезнования семьям погибших.

6 августа представители Береговой охраны США заявили, что катастрофы Titan можно было избежать. Более того, гедиректор OceanGate Стоктон Раш был признан ответственным за игнорирование предупреждений о безопасности, технические недостатки и системные нарушения, которые могли бы привести к уголовному преследованию — если бы тот остался жив.