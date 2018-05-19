Катастрофа самолета на Кубе: среди погибших пассажиров было 5 иностранцев

Гражданами каких стран являются пять иностранных пассажиров пока не известно

Единственные иностранцы, находившиеся на борту разбившегося близ Гаваны пассажирского самолёта - пятеро мексиканских членов экипажа, а также - пять пассажиров.

Об этом сообщает сайт кубинской газеты Granma.

Согласно последним данным, остальные пассажиры - более 100 человек - граждане Кубы. Изначально кубинские СМИ сообщали о том, что все пассажиры - иностранцы, однако эти данные оказались неверными.

Издание не уточняет, гражданами какой страны являются пять иностранных пассажиров.

Начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что украинцев среди погибших в катастрофе нет, передает Украинская правда.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в пятницу, 18 мая. Он выполнял внутренний рейс.

Власти Кубы сообщили о том, что большинство из 104 пассажиров самолета Boeing 733 погибли.

Также подтверждена информация о трех выживших. Позже стало известно, что самолет врезался в линии электропередач.