«Охотились за дронами». Путин признал, что российская ПВО сбила самолет Азербайджанских авиалиний

Специалисты экстренной службы работают на месте катастрофы пассажирского самолета Азербайджанских авиалиний вблизи города Актау, Казахстан, 25 декабря 2024 года (Фото: REUTERS/Azamat Sarsenbayev)

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым признал, что российская система противовоздушной обороны выпустила две ракеты в самолет Азербайджанских авиалиний в декабре 2024 года.

Об этом сообщает издание Важные истории.

Путин утверждает, что ракеты не поразили самолет непосредственно, а взорвались в нескольких метрах. Российский диктатор говорит, что его, скорее всего, якобы зацепили обломки.

По словам Путина, Россия на тот момент охотилась за тремя украинскими беспилотниками. Он заявил, что экипажу самолета после инцидента якобы предложили приземлиться в Махачкале, но те решили следовать в аэропорт базирования.

Кроме того, диктатор пообещал, что РФ «даст правовую оценку» действиям всех должностных лиц, а также выплатит компенсации.

Российский диктатор сказал Алиеву, что якобы узнал о причинах катастрофы два дня назад, 7 октября.

Российское пропагандистское издание РИА Новости сообщает, что президент Азербайджана заявил об отсутствии сомнений, что следствие, ход которого якобы лично контролирует Путин, «объективно разберется в причинах катастрофы самолета AZAL».

По словам росСМИ, Алиев на встрече в Душанбе также упомянул, что они с российским диктатором «были в контакте после ситуации с самолетом Азербайджанских авиалиний».

Президент Азербайджана добавил, что отношения между Москвой и Баку в этом году развивались успешно.

Авиакатастрофа в Казахстане — что известно

25 декабря 2024 года самолет, летевший из Баку в Грозный, изменил маршрут и разбился недалеко от аэропорта города Актау в Казахстане. На борту было 67 человек, 38 погибли.

Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана писало, что причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines стала российская ракета класса «земля-воздух».

По данным Reuters, правительство Азербайджана ожидало, что Россия признается в том, что сбила самолет Азербайджанских авиалиний.

Как заявил 27 декабря глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Казахстане, поскольку был сбит российской ЗРК Панцирь-С1, расположенной на территории РФ.

28 декабря руководство Azerbaijan Airlines объявило о приостановке рейсов в семь городов РФ — в Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару. Позже Госагентство гражданской авиации Азербайджана приостановило полеты из Баку в целый ряд городов России: Минеральных Вод, Сочи, Волгограда, Уфы, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Владикавказа.

Позже в Кремле заявили, что диктатор РФ Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и «извинился за то, что трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России», а также «выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим».

29 декабря Алиев раскрыл ряд фактов о катастрофе самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines в Казахстане. Он сообщил, что самолет получил повреждения возле Грозного, а также потерял управление из-за применения средств радиоэлектронной борьбы.

По словам Алиева, в результате «огня, который открыли по самолету с земли», сильно пострадала хвостовая часть воздушного судна.

В феврале 2025 года СМИ сообщали, что Азербайджан собирает доказательства для обращения в международный суд из-за катастрофы пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines.