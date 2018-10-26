26 октября 2018, пятница

Катастрофа под Смоленском: в спецкомиссии продолжают настаивать на взрыве самолета

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Председатель Смоленской комиссии Антони Мацеревич, расследовавшей катастрофу, заявил, что по предварительным выводам самолет взорвался.

Об этом сообщает Польское радио.

По его словам, члены комиссии уверены в гибели пассажиров Ту-154 в результате взрыва самолета.

Мацеревич подчеркнул, что окончательный отчет о расследовании крушения самолета будет опубликован в течение года. Однако, срок завершения работы комиссии зависит также и от расследования коллег из США.

В апреле 2018 года председатель подкомиссии Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич заявил, что причиной гибели пассажиров президентского Ту-154 стал взрыв.

Подкомиссия пришла к выводу, что левое крыло самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года, было уничтожено в результате внутреннего взрыва, а не столкновения с березой.

Также комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин считает, что если на борту президентского Ту-154М и были взрывы, то взрывчатку могли заложить только в Польше.

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек, включая 7 членов экипажа. Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.

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