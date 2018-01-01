Катастрофа под Смоленском: суд обязал Валенсу извиниться перед Качиньским Сегодня, 16:46 18 Цей матеріал також доступний українською Лех Валенса

В Гданьске окружной суд приказал экс-президенту Польши Леху Валенсе извиниться перед главой правящей партии Право и справедливость Ярославом Качиньским за обвинения в Смоленской катастрофе.

Об этом сообщает RMF24.

Валенса заявил, что именно Ярослав Качиньский выдал разрешение на посадку президентского самолета 10 апреля 2010 года, назвав брата погибшего президента "смоленским убийцей".

Еще одной темой были обвинения Валенсы в адрес Качиньского, что именно тот сфабриковал так называемое "дело Болека" о сотрудничестве экс-президента с советскими спецслужбами. Кроме того, Валенса заявлял, что Качиньский страдает психической болезнью.

Ярослав Качиньский требовал от Валенсы публичных извинений и 30 тысяч злотых, которые экс-президент должен был перечислить в фонд борьбы с онкологическими заболеваниями в Варшаве.

Суд решил, что Валенса должен публично извиниться и заявить следующее: "Прошу прощения у господина Ярослава Качиньского за то, что в моих публичных заявлениях в период от апреля 2015 до мая 2017 года я выдвинул против него обвинения, что Ярослав Качиньский, осознавая неподходящие погодные условия во время полета польской делегации в Смоленск, выдал рекомендацию к посадке самолета, чем привел к авиакатастрофе 10 апреля 2010 года, а своими последующими действиями пытался переложить ответственность за Смоленскую катастрофу на других лиц. Этими словами я навредил доброму имени и достоинству господина Ярослава Качиньского. Лех Валенса".

Однако суд решил не заставлять Валенсу выплачивать 30 тысяч злотых на благотворительные цели.

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек, включая 7 членов экипажа. Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.