Катастрофа МН17: Сотни родственников жертв готовят жалобу в ЕСПЧ на Россию

Группа из 270 родственников погибших в авиакатастрофе пассажирского Boeing-777 рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над Донбассом, подготовила коллективный судебный иск против России.

Как сообщил адвокат Джерри Скиннер, жалоба будет подана в Европейский суд по правам человека не позднее 13 июня, передает De Morgen.

По его словам, истцами выступают 270 ближайших родственников жертв из Нидерландов. Они требуют от России компенсировать "миллионы". Точный размер компенсаций не указывается.

Адвокат уточнил, что Европейский суд является единственным судом в мире, который может рассматривать иски частных лиц против России.

Скиннер уже сопровождает дело в ЕСПЧ, поданное от имени 33 ближайших родственников жертв из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии. Согласно иску, родственники требуют компенсировать $10 млн за каждого пассажира.

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Результаты международного расследования катастрофы рейса МН17: все подробности

Напомним, что Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского самолета Boeing-777 рейса МН17

Накануне Международная следственная группа официально подтвердила, что ЗРК Бук, из которого сбили самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.