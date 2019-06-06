Катастрофа МН17: появились новые доказательства причастности российского Бука к уничтожению лайнера Сегодня, 02:46 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Maxim Zmeyev Появились новые доказательства против России REUTERS/Maxim Zmeyev

Российские журналисты нашли очередное подтверждение того, что военные РФ причастны к сбитию над Донбассом самолета Малайзийских авиалиний рейса МН17 летом 2014 года, когда погибли 298 пассажиров.

Российская Новая газета обнародовала военные документы без грифа «секретно», которые подтверждают версию международной следственной группы (JIT) о причастности российских военных к катастрофе.

Как сообщала международная следственная группа, лайнер сбили из ЗРК Бук, который принадлежал 53 зенитной бригаде ВС России. Установку привезли 25 июня 2014 года из Курска на Донбасс, а после катастрофы вернули обратно.



И хотя Россия отрицает причастность к крушению MH17, газета подтверждает версию JIT, ссылаясь на документы, поступившие в ее распоряжение. Это бумаги, касающиеся безопасности на дорогах общего пользования при передвижении российских войск в июне 2014 года, а также выписки из приказов о постановке военнослужащих на довольствие и выдаче сухпайков.

Издание ознакомилось с телефонограммой дежурного по 11 региональной Военной автомобильной инспекции (ВАИ) капитана Е. Беляева от 22 июня 2014 года. В приказе капитана говорится, что 23 июня необходимо «организовать сопровождение военной техники» по дорогам общего пользования. Приказ был адресован руководству 56 курской и 47 воронежской Военно-автомобильной инспекции, которые находятся по следованию маршрута Бука.



Фото: Новая газета

В еще одном документе, подписанным подполковником 69-й бригады Аладьиным, есть список нескольких грузовиков, которые прибудут в Курск из Белгорода, чтобы отправиться далее. В списке фигурирует КамАЗ с номером 4267 АН, который позже был замечен при перевозке Бука в Миллерово Ростовской области.

Из приказа командира воинской части 32 406 следует, что военные прибыли в Миллерово 15 июля 2014 года. В нем говорится о необходимости обеспечить 150 военных сухпайками на 5 суток.

Фото: Новая газета

«Судя по этим деталям, противоракетчики явно не собирались долго задерживаться с „боевым дежурством“ в 30 км от границы и вместе с сухпайками будто отправились из Миллерово в другое место. Так ли это? И как объяснить, что вскоре одна из машин курской бригады ПВО оказалась замеченной по другую сторону границы?» — говорится в статье.

Отмечается, что факт прибытия военнослужащих из курской части в приграничное Миллерово с датой 15 июля усугубляет подозрения и обосновывает вопросы, высказанные следователями JIT в 2018 году — например, кто осуществлял переброску боевой машины туда и обратно и кто был в экипаже? Есть ли их имена в списке 170 военных из 53-й бригады, прибывших на «боевое дежурство» к границе? Кто отдавал им приказы?

Фото: Нова газета

Напомним, катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.



28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.