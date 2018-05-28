Катастрофа МН17: Евросоюз призвал Россию взять на себя ответственность

Европейский союз в очередной раз призвал Россию признать свою ответственность и помочь найти виновных в катастрофе самолета рейса MH17.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, сообщает Радио Свобода.

"Все 28 государств-членов еще раз подтвердили нашу полную поддержку последних результатов этого следствия и все усилия, чтобы выявить тех, кто это совершил. Мы призываем Россию взять на себя эту ответственность и присоединиться к усилиям в установлении виновных", - заявила Моґерини.

Напомним, Австралия и Нидерланды официально положили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского самолета Boeing-777 рейса МН17

Накануне Международная следственная группа официально подтвердила, что ЗРК Бук, с которого сбили самолет, принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, базирующейся в Курске.

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Также сообщалось, что группа из 270 родственников погибших в авиакатастрофе пассажирского Boeing-777 рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 над Донбассом, подготовила коллективный судебный иск против России.



Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили с ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.