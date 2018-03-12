Катастрофа MH17: нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых

Boeing-777 был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом

Служба безопасности Украины идентифицировала группу из семи человек, причастных к катастрофе пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом, сообщает нидерландское издание Zembla.

В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

По данным издания, украинская спецслужба предоставила нидерландским следователям несколько томов материалов в рамках расследования катастрофы MH17, в том числе 150 тысяч перехваченных телефонных звонков.

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, возглавлявший ведомство в то время, а также бывший главный следователь СБУ Василий Вовк, заявили, что во время видеоконференции в июне 2015 года в посольстве Нидерландов в Киеве была озвучена информация о группе из семи человек, которые играли ведущую роль в авиакатастрофе рейса MH17. Речь идет не об экипаже ракетной установки Бук, а о тех, кто командовал боевиками, и причастен к перемещению установки Бук из России на территорию Донбасса.

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Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.