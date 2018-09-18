Катастрофа Ил-20 в Сирии: Шойгу провел переговоры с министром обороны Израиля

Шойгу обсудил инцидент с ИЛ-20 в Сирии с министром обороны Израиля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой Минобороны Израиля Авигдором Либерманом обсудил инцидент с российским самолетом Ил-20 в Сирии.

Как сообщает Интерфакс, Шойгу "констатировал, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне".

"Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства, и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги", - сказал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило об исчезновении военного самолета-разведчика Ил-20 с российскими военными на борту в Сирии. В российском оборонном ведомстве отметили, что самолет исчез во время запусков ракет с французского корабля, когда возвращался на базу Хмеймим.

После этого в российском оборонном ведомстве заявили, что российский самолет был сбит С-200 ПВО Сирии.

В Минобороны РФ утверждают, что "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

В свою очередь израильские дипломаты проигнорировали обвинения РФ.